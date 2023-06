Man die AH-medewerkster doodstak hoefde ondanks advies niet naar Pieter Baan Centrum

met videoDe 56-jarige man die dinsdagochtend is opgepakt voor het doodsteken van een 36-jarige medewerker van de Albert Heijn aan de Haagse Turfmarkt, is de beruchte ex-tbs’er Jamel L. De man is 29 jaar geleden al eens veroordeeld voor moord. Bronnen bevestigen het nieuws van de Telegraaf .

De politie wil nog geen enkele mededeling doen over de achtergrond van de verdachte. L. is bepaald geen onbekende van de politie. Als twintiger werd L. in Nederland al veroordeeld voor moord en afpersing. Hij kreeg tbs opgelegd. Tijdens het tbs-traject wist hij te vluchten naar Groot-Brittannië. Hier werd hij in 2007 veroordeeld wegens een bedreiging met een mes en een zware mishandeling van een verpleegster. L. zou lijden aan schizofrenie en heeft waanideeën. Jamel noemt zich ook wel Jamil Arafat Al Asadi, ‘profeet en stichter van de religie van het ‘Hawaians Koninkrijk’.

De Britse rechter waarschuwde dat L. nooit meer op vrije voeten mocht komen uit bescherming van de samenleving. Desondanks koos de Britse overheid ervoor om Jamel in 2013 onherroepelijk het land uit te zetten, op grond van de publieke veiligheid. In Nederland kreeg Jamel wederom een psychose en werd hij opgepakt voor bedreiging en daarna in een psychiatrische kliniek geplaatst. Die kliniek stuurde hem na anderhalf jaar weer naar Curacao waar de problemen opnieuw begonnen.

Neergeschoten en daarna gevlucht

In 2016 veroorzaakte zijn vrijlating grote onrust op Curaçao. Hij zat een straf uit voor een zwaar geweldsdelict. Op het eiland durfde niemand het aan om de man met zware psychiatrische problemen op te nemen omdat hij te gevaarlijk was. De man van een nicht van Jamel was zo bang voor hem dat hij een wapen kocht en toen hij weer dreigend langskwam, hem neerschoot. Jamel werd gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar na behandeling vluchtte hij.

Niet naar Pieter Baan Centrum

Eerder deze maand nog is de man veroordeeld voor het bedreigen van medewerkers van de gemeente Zwijndrecht. Dat incident speelde af in december vorig jaar. Hij erkende dat hij woorden als ‘aan flarden schieten’ vorig jaar had geuit. Daarvoor kreeg hij 107 dagen cel opgelegd, dat was gelijk aan het aantal dagen dat hij in voorarrest zat. Daarom kwam hij na zijn veroordeling direct vrij.

Volledig scherm L. stak een 36-jarige invaller op de broodafdeling neer. © Screenshot YouTube/Videostill In deze zaak eiste de officier van justitie nog dat de man onderzocht zou moeten worden in het Pieter Baan Centrum. De rechtbank wees dit echter af. De advocaat die hem in die zaak bijstond en hem nog steeds vertegenwoordigt, vindt het nog te vroeg om nu te reageren. ,,Daar kan ik nog geen uitlatingen over doen.”

Ogenschijnlijk kalm

L. stak dinsdagochtend, gekleed in een hoody en zes minuten nadat de supermarkt opende, een 36-jarige invaller op de broodafdeling neer. Toegesnelde agenten proberen het slachtoffer nog te reanimeren, maar ze overleed in de winkel aan haar verwondingen. De steekpartij vond plaats voor de ogen van andere medewerkers. De dader liep daarna ogenschijnlijk kalm en met bebloede handen de winkel uit.

De verdachte kon een paar honderd meter van de supermarkt uiteindelijk door twee agenten onder schot worden gehouden en gearresteerd. Het motief van de daad is nog onduidelijk. Het is niet bekend of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. ,,We houden rekening met alle scenario’s’’, zegt een woordvoerster van de politie. ,,De man liep in de winkel op de medewerkster af en stak haar neer’’, wil ze wel kwijt.

De supermarkt aan de Turfmarkt in Den Haag is woensdagochtend nog gesloten. Voor de deur liggen bloemen. Ook hangt er een grote krans namens de Albert Heijn.

