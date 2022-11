Man daagt Essent voor rechter om tussentijdse verhoging energietarief: ‘Als rat in de val’

Update Korte storing bij NS: geen of verkeerde informatie op digitale schermen, planner en app

Op treinstations is vanmiddag even geen of verkeerde reisinformatie op digitale schermen te zien geweest door een technische storing. Dat liet de NS weten. Ook de planner en app van NS waren ‘niet up-to-date’, meldde het spoorbedrijf op zijn website en via Twitter.

17:19