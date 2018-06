Man (72) omgekomen na schietincident met jagers

Politie doet geen nader onderzoek naar 'killer­clown' in Arnhem

10:07 Ondanks dat de politie de meldingen over een vermeende killerclown in de Arnhemse wijk Presikhaaf nog steeds zeer serieus neemt, is het onderzoek naar de als bedreigend ervaren clown gestaakt. Dat laat de politie desgevraagd weten.