Man (71) in park dodelijk getroffen door de bliksem

Video Cijfers bevestigen ons gevoel: deze zomer is de zonnigste sinds 1976

14:57 De meteorologische zomer duurt nog een week, maar toch is al duidelijk dat deze zomer de boeken in gaat als zonnigste sinds 1976. Gemiddeld scheen de zon afgelopen periode zo'n 763 uur, tegen 608 uur normaal, meldt Weeronline. In 1976 scheen de zon 837 uur.