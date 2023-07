Man (66) doodgestoken in centrum Leiden, twee anderen gewond

Met videoIn een pand in het centrum van Leiden heeft vrijdagochtend een steekpartij plaatsgevonden. Twee mensen raakten gewond, een 66-jarige man bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie is nog op zoek naar de dader.

Het incident gebeurde rond 09.30 uur aan de Oude Rijn. Iets daarvoor wandelde een man het pand binnen, hij stak drie mensen neer en vluchtte vervolgens. In de middag kon de politie melden dat een van de slachtoffers is overleden. Het gaat om een 66-jarige Leidenaar.

Over een motief is nog niets duidelijk, meldde een politiewoordvoerder. Er is een grootschalig onderzoek gestart en er wordt gezocht naar getuigen. De Oude Rijn is vrijdagmiddag afgezet met linten. Inwoners van de binnenstad horen en zien al geruime tijd een politiehelikopter boven hun huis.

Gewond aan hoofd

Volgens lokale media doen agenten onderzoek in Diaconaal Centrum De Bakkerij, een plek voor kerkelijke hulp aan vluchtelingen en daklozen. Er ging een burgernetmelding uit voor een man die gewond zou zijn aan zijn hoofd. Hij is licht getint, heeft kort haar en een baardje. Hij droeg een blauw T-shirt, een donkere broek en een pet. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien 112 te bellen en de verdachte niet zelf te benaderen.

De voorzitter van De Bakkerij zegt tegen Omroep West dat de slachtoffers een betaalde medewerker, een vrijwilliger en iemand die werkt namens een andere organisatie in het pand zijn.

Er werden meerdere ambulances en traumahelikopters opgeroepen. In het pand heeft een arrrestatieteam gezocht naar de verdachte. Rond het middaguur laat de politie weten dat er met ‘man en macht’ naar hem wordt gezocht. Zo was de Albert Heijn-parkeergarage aan de Hooigracht na een melding tijdelijk afgesloten op last van de politie. Dat bleek uiteindelijk loos alarm.

Er zijn al meerdere tips binnengekomen van mensen die de verdachte meenden te herkennen. ,,We nemen al deze tips uiterst serieus", zegt politiewoordvoerster Kristianne van Blanken daarover.

Meerdere ambulances en traumahelikopters zijn opgeroepen voor de steekpartij aan de Oude Rijn.

Een arrestatieteam is aanwezig in het centrum van Leiden.

