Man (59) overleden bij heftige kettingbotsing op A16 Ridderkerk

Bij een kettingbotsing op de A16 bij het knooppunt Ridderkerk is zaterdagmiddag een 59-jarige man uit Pijnacker om het leven gekomen. Er botsten vijf auto's en een vrachtwagen op elkaar. Een baby die in een van de auto’s zat maakt het wonderwel redelijk goed. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden.