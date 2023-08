Man (51) knalt onder invloed met 180 km/u achterop auto op A1 bij Klarenbeek en moet nu maanden de cel in

De pastoor is steeds vaker een buitenlan­der: ‘Jullie hebben te veel luxe, zijn het geloof vergeten’

Nu de aanwas van Nederlandse priesters stokt, zoekt de katholieke kerk het in het buitenland. Anno 2023 komt 30 procent uit het buitenland. Zoals pater Titus Ikyomke uit Nigeria. Missionaris worden was zijn droom, Nederland leek hem een prachtig land. ,,Maar dat hier zó weinig mensen naar de kerk gaan, had ik niet verwacht.’’