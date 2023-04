Man (36) aangehouden voor gewelddadige dood van Middelburgse docente (53)

Het levenloze lichaam van de docente werd woensdagmiddag gevonden in haar woning in de wijk Dauwendaele. Agenten namen poolshoogte omdat ze werd gemist op de Scalda-vestiging in de Mortiere, waar ze als docente werkzaam was. Uitgebreid onderzoek wees uit dat ze door een misdrijf was omgebracht. Op de mbo-school is het overlijden hard aangekomen.

De verdachte is een bekende van het slachtoffer. Volgens omwonenden leerden de twee elkaar ongeveer twee jaar geleden kennen en was er - zeker de laatste tijd - sprake van een moeizame relatie. ,,Als hij kwam was er alleen maar bonje’’, zegt een buurvrouw daarover.

Buren beweren dat de man een contactverbod had en het slachtoffer dinsdag al naar de politie had gebeld, omdat ze met een mes was bedreigd. Het Openbaar Ministerie wil daar niks over zeggen. Vrijdag vond een inloopavond plaats in Dauwendaele, waar omwonenden en anderen betrokkenen spraken over het drama. Een buurvrouw vertelde dat het slachtoffer al eerder was mishandeld door de verdachte.

De Souburger meldde zich rond 2.45 uur op het politiebureau in Middelburg. De man is vervolgens aangehouden en voor onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.