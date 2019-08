Man (29) kwam na astma-aanval naast 'ebolapatiënt' te zitten: 'Hoezo werd zij niet geïsoleerd?’

Een avond vol frustratie en beklemmende onduidelijkheid. Zo kijkt Vincent terug op de gedwongen opsluiting gisteravond in de huisartsenpost van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Tot zijn grote verbazing zat hij zeker een halve minuut naast de vrouw van wie vermoed werd dat zij met ebola was besmet . ,,Het is ongelooflijk dat zij niet meteen is geïsoleerd.”

De 29-jarige Vincent uit Rotterdam, die liever niet met zijn echte naam in de krant wil, loopt iets na 21.00 uur de wachtkamer van het Maasstad Ziekenhuis binnen, samen met zijn broer, nichtje en dochter. ,,Mijn nichtje had een astma-aanval gekregen en mijn broer vroeg of ik hem met spoed naar het ziekenhuis wilde brengen. Het was niet levensbedreigend, maar het was wel heel naar om te zien, vervelend voor zo'n jong meisje.”

Vincent loopt een vrijwel verlaten wachtkamer binnen. ,,We gingen vlak naast een vrouw en haar kind zitten en wachtten tot we aan de beurt waren. Achter de balie zagen we ineens een hoop paniek en heen en weer rennende mensen. Toen we vroegen wat er aan de hand was, vertelden ze ons dat wij en de kinderen meteen naar de andere wachtkamer moesten. Er was mogelijk sprake van een zeer besmettelijke ziekte.”

Gereinigd

Door het personeel wordt de familie naar een andere kamer geleid, waar op dat moment ongeveer twintig andere bezoekers zitten. De vrouw waar Vincent naast zat blijft achter, de kamer wordt gereinigd en hermetisch afgesloten. Vervolgens wordt de patiënte, een vrouw van buitenlandse komaf, via een speciale route weggebracht. ,,We hoorden pas later dat de vrouw mogelijk besmet was met ebola. Dan kijk je toch wel even raar op. Hoezo is zij niet meteen door mannen in pakken in een ambulance gestopt? Waarom is zij niet direct afgezonderd en geïsoleerd? Hoe konden wij naast haar zitten?”

In de tweede wachtkamer houden de bezoekers zich redelijk rustig, op een enkeling na. ,,Er waren enkele mensen die niet tegen de onduidelijkheid en slechte informatievoorziening konden. Zij begonnen een beetje stampei te maken. Via Facebook hoorden wij dat het mogelijk om een geval van ebola ging. Dat werd later ook door de artsen verteld. Wij vinden het raar dat je zoiets via internet moet vernemen. Maar dat is tegenwoordig gebruikelijk, lijkt wel.”

‘Gespannen’

Volgens een andere vrouw die samen met haar dochter en neefje en nichtje in de wachtkamer zat, heerste er binnen ‘een gespannen sfeer’. ,,We wisten lange tijd niet wat er aan de hand was. Toen er eindelijk duidelijkheid was, werd er gelachen en gehuild. Iedereen was lief voor elkaar en ook behulpzaam.”

Drie uur lang

Vincent en zijn familie kunnen uiteindelijk drie uur lang geen kant op. Zijn nichtje heeft zich in die periode sterk moeten houden. ,,We konden wel aan haar zien dat ze de avond door kon komen, maar leuk is anders. Mijn eigen dochter begon op een gegeven moment ook vervelend te doen. Logisch ook, als je zo lang geen kant op kan en er amper voor je gezorgd wordt. We waren er op een gegeven moment wel klaar mee. Hebben flink moeten zeuren om een beetje informatie te krijgen, dat slaat natuurlijk nergens op.”

Volgens het ziekenhuis is er volgens protocol gehandeld en zijn uit voorzorg alle hulpdiensten ingeschakeld. ,,De patiënt is geïsoleerd in een aparte, afgesloten container, waardoor zij niet meer besmettelijk is voor de omgeving”, meldde internist-infectioloog Jan den Hollander. Die verklaring strookt niet met het verhaal van Vincent. ,,Wij hebben in de wachtkamer gewoon naast haar gezeten hoor. Achteraf viel het gelukkig allemaal mee, maar dit had echt helemaal fout kunnen aflopen.”

Risicogebied

Uit de gesprekken met de patiënte bleek dat zij niet in het risicogebied in Congo is geweest, evenals de familie met wie ze daar contact had. Daarop werd uitgesloten dat ze met ebola besmet was geraakt. Toen dat duidelijk werd, mochten de andere patiënten het ziekenhuis verlaten. ,,Maar we moeten onze gezondheid wel in de gaten blijven houden”, zegt Vincent. ,,Mochten wij om de een of andere reden toch nog ziek worden, dan moeten we meteen in actie komen, is ons gezegd.”

Ebola in Nederland De afgelopen jaren zijn er in Nederland tientallen meldingen geweest van patiënten die besmet zouden zijn met ebola. In de praktijk is er tot nu toe 1 ebolapatiënt afkomstig uit het buitenland in Nederland geweest: een Nigeriaanse militair, die met alle nodige voorzorgsmaatregelen geëvacueerd en verzorgd is.



Als er gisteravond wel ebola was geconstateerd bij de vrouw, dan was zij in een speciale huls gewikkeld en met een ambulance afgevoerd naar het ebola-centrum in Leiden of Utrecht. De mensen die in quarantaine waren gezet hadden zich in dat geval zeker twee tot drie weken - de incubatietijd - dagelijks moeten temperaturen en bij verhoging moeten melden bij de GGD. Ebola is een zeldzame, maar ernstige infectieziekte die bloedingen in het lichaam veroorzaakt. De ziekte is alleen besmettelijk via direct lichamelijk contact. De kans op overlijden is groot.