Man (27) met masker belt meerdere keren aan bij voordeur Hugo de Jonge

Lange rijen bij prikposten, maar tientallen GGD-medewer­kers voelen zich aan de kant gezet

Tientallen GGD-medewerkers die vanaf het eerste moment helpen bij de vaccinatiecampagne voelen zich aan de kant gezet nu zij geen vast contract krijgen. ,,We willen juist blijven om te helpen bij de boosterprikken’’, vertelt een Rotterdamse verpleegkundige. Na herhaaldelijke vragen zouden ze nu via een uitzendbureau aan de slag kunnen, maar een vast contract zit er niet in.

10:30