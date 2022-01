Man (21) opgepakt die geld bood om Utrechtse huisarts-in-opleiding Bernard om te brengen

‘Je moet opgehangen worden’, ‘we zouden je nek moeten omdraaien’. Vanaf het moment dat de Utrechtse huisarts-in-opleiding Bernard Leenstra zich uitsprak over zijn kijk op coronavaccinaties, kreeg hij te maken met bedreigingen.

Hij maakt graag grapjes en deed dat hier ook over, maar op een gegeven moment wás het niet meer grappig, zegt hij. Die grens is onder andere een bericht van een persoon die online aangaf geld de bieden aan iemand die Leenstra zou omleggen. „Of hij dat echt gedaan heeft, weet ik niet. Maar het voelt enorm bizar. En vooral heel zielig, deze mensen hebben hulp nodig”, zegt Leenstra. Wanneer hij daar aanleiding toe ziet, doet hij aangifte van bedreigingen.

„Maar het zijj ook niet-bedreigingen, die ik binnenkrijg. Zoals een persoonlijk bericht pas, waarin iemand zei ‘Bernard, als ik je tegen kom, zou ik je strot doorsnijden. Als dat legaal was.’ Dat is geen bedreiging, maar leuk is anders.” Leenstra noemt de situatie waarin hij terechtkwam ‘bizar’, maar zegt er niet erg door geraakt te worden. „Ik heb gelukkig een stoere familie en een stoere vriendin,



Leenstra werd de afgelopen maanden een landelijke bekendheid omdat hij met collega’s winkelcentra afstruinde om vaccinatietwijfelaars te overtuigen van het nut van vaccinatie tegen het coronavirus. Het was bekend dat hij al langere tijd bedreigd werd omdat hij zich uitsprak.

Nu schrijft hij: ,,Zojuist heeft de recherche een persoon van zijn bed gelicht die wordt verdacht van het bieden van geld om mij te vermoorden. Hij deed die bedreiging omdat ik uitleg geef over nut en noodzaak omtrent vaccins, en ons initiatief prullenbakvaccin.’’ Zijn initiatieven kregen landelijk een vervolg.

De politie laat weten dat er vanochtend een 21-jarige man uit Hoeksche Waard is aangehouden. „De recherche midden-Nederland heeft na digitaal onderzoek in 2021 digitaal de man kunnen opsporen en aanhouden op verdenking van online opruiing en bedreiging. Na verhoor zal een afdoening of eventuele vervolging bekend worden.”

Leenstra bedankt de politie voor de aanhouding. ,,Een mooi voorbeeld dat ook het anoniem op internet je bedreigingen uiten kan resulteren in een aanhouding. Hulde en veel dank aan de Politie Nederland.’’ Hij besluit het bericht met: ,,Nu gaan we gewoon weer verder aan het werk.’’ En ook nu grijpt hij de kans aan om zijn boodschap verder te verspreiden: ,,PS. Vergeet niet te boosten tegen het Coronavirus!’’

Niet de enige

Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) krijgen steeds meer huisartsen te maken met onacceptabel gedrag. Uit een peiling van eind 2021, onder zo'n 400 huisartsen, komt dat naar voren.

„Een derde van deze groep gaf aan in de afgelopen maand intimiderend gedrag, waar zowel verbaal als fysiek gedrag onder valt, te hebben meegemaakt. Tweederde van deze groep geeft aan een medewerker van de praktijk dit heeft meegemaakt”, zegt een woordvoerder van de vereniging. „Dit komt nog bovenop de coronacrisis. Dat is ontzettend zorgelijk en onacceptabel.”

