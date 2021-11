Man (18) uitgescholden voor ‘kankerhomo’ en zwaar mishandeld in Amsterdam

Live twitter / video Onderbroek van Nicky Verstappen zat vol met Brechs dna: ‘Ik heb daar geen verklaring voor’

Verdachte Jos Brech gaf vanmorgen in Den Bosch eindelijk antwoord op vragen van het gerechtshof over de dood van Nicky Verstappen. ,,Ik zag iets roods liggen, ik ging kijken en zag een kind.” Toen hij vertelde over het moment dat hij Nicky’s hartslag controleerde, barstte hij in huilen uit. Vandaag is de inhoudelijke behandeling begonnen van het hoger beroep over het misbruik en de dood van Nicky in 1998.

