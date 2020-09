'Mama, wat moet je doen als een vriend stiekem gemene dingen zegt over een ándere vriend?’

LIVE | Rutte: nog eens acht regio's in de gevarenzo­ne

22:09 In de afgelopen 24 uur zijn in Nederland in totaal zo’n 2250 nieuwe corona-gevallen gemeld. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) noemt de stijging in de ziekenhuisopname ‘alarmerend’. Enkele ziekenhuizen schalen de reguliere zorg al af en vanaf morgen gaat het Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding weer van start. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.