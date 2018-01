Maltezer (45) blijft langer vastzitten na valse bommelding in trein

Als gevolg van de melding werd de trein vorige week in Oldenzaal stilgezet en ontruimd. Uit onderzoek bleek dat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie. Twee dagen later werd de Maltezer aangehouden. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat hij het verhaal over de bom in de trein heeft verzonnen. Volgens de politie was er melding van een dreigbrief gedaan, maar uit onderzoek bleek dat hier geen sprake van was.



De man uit Malta was naar eigen zeggen op vakantie in Nederland. De man meldde zichzelf zaterdagochtend bij het cellencomplex van de politie in Borne. Daar is hij aangehouden en voor nader onderzoek ingesloten.