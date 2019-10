Malieveld is vol, er kunnen geen voertuigen meer bij: weg naar veld afgesloten

LiveblogHet Malieveld in Den Haag staat vanochtend vol met bouwmateriaal en demonstranten voor het bouwprotest van vandaag. Er kunnen dan ook geen voertuigen meer bij. De weg naar het veld is afgesloten. Er zijn volgens Rijkswaterstaat nog steeds bouwvoertuigen onderweg naar Den Haag, waardoor automobilisten de komende uren rekening moeten houden met vertragingen. Rond 08.00 uur stond er 464 kilometer file in Nederland.