Malieveld flink beschadigd door tractoren boerenprotest

Het grasveld is op diverse plekken compleet kapotgereden en aan de randen van het terrein, tussen de bomen, hebben tractoren diepe bandensporen getrokken. Ook is de bodem aangedrukt door de zware voertuigen. Na het vertrek van de boeren lag op het veld vandaag ook veel afval, zoals gebroken glas, aldus de beheerder.



Op wie Staatsbosbeheer de kosten precies wil gaan verhalen is nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk wordt Farmers Defence Force (FDF) verantwoordelijk gehouden, als organisator van de protesten. FDF-woordvoerder Jeroen van Maanen heeft nog niet op de berichten van Staatsbosbeheer gereageerd.



Ook de gemeente Den Haag kan verantwoordelijk gehouden worden. Met Staatsbosbeheer was vooraf niets afgesproken over gebruik van het Malieveld door de boeren. De gemeente stelde gisteren dat ‘was voorzien’ dat boeren hun tractor op het Malieveld zouden parkeren.