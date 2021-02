Malafide hondenfokkers hebben vrij spel: ‘Veel foute types’

De puppyhandel in Nederland is booming. Jaarlijks worden zo’n 150.000 hondjes verkocht, maar in coronatijd is de vraag explosief gegroeid. De prijzen zijn in veel gevallen verdubbeld. ,,Het is een lucratieve business, waar ook foute types op afkomen”, zegt directeur Karen Soeters van dierenhulporganisatie House of Animals, dat onderzoek doet naar de malafide puppyhandel.