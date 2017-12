Makelaar: 'Het is een misverstand dat ik Marokkaans gezin weiger'

De 21-jarige Lubna uit Den Haag (ze wil haar Marokkaans-Algerijnse achternaam niet in de krant) heeft een soortgelijke ervaring met Goedhart Makelaars. ,,Ik had op Funda een leuk huisje in Woubrugge gezien voor mij en mijn vriend. Het stond nog geen vijf minuten op Funda. De makelaar mailde mij direct terug met de mededeling dat de woning niet meer beschikbaar was. Ik vond het vreemd dat de woning zo snel al verhuurd was en mailde dit naar de makelaar. ‘Nee nogmaals echt al verhuurd.’ Ik heb een half uur later mijn vriend, met de Hollandse achternaam De Jong, laten bellen en wat denk je? We konden de woning diezelfde dag of de dag erop nog komen bezichtigen, want ‘de woning is zeker nog beschikbaar.’



Uiteindelijk hebben Lubna en haar vriend afgezien van het huis. ,,Maar toen ik dit verhaal las, besloot ik meteen te reageren. Iedereen met een Arabische of een andere buitenlandse achternaam, die op zoek is naar een huurwoning, zal dit verhaal kunnen bevestigen. Er is puur sprake van discriminatie.’’