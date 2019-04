Magnetronmaaltijd en gaarkeuken: gevangenen worden slecht gevoed

Nu nog wordt volgens de onderzoekers waarschijnlijk te veel eten weggegooid, onder meer omdat het niet bevalt. Te flauw, is vaak de klacht. In 2010 leidden de maaltijden zelfs tot langdurige protesten in de gevangenis van Tilburg, waar tijdelijk Belgische gevangenen waren geplaatst. Zij waren de magnetronmaaltijden niet gewend en klaagden steen en been. Ook in andere gevangenissen brak de laatste jaren nu en dan opstand uit.