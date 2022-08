Magneetvisser vist lichaam op uit grachten Amsterdam, politie doet onderzoek

Burgemees­ter sluit Bossche woning waar aanslag op werd gepleegd; bewoners krijgen gebiedsver­bod

Was de explosie aan de Stapelen in Den Bosch afgelopen weekend bedoeld voor crimineel Klaas Otto, zijn vriendin Gracia K. of toch de moeder van K.? Het blijft gissen. Burgemeester Jack Mikkers wacht het onderzoek niet af en sluit de woning.

31 juli