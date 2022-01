Maggy leeft haar droom als danseres in NY: zelfs Janet Jackson deelde haar filmpje

Maggy’s grootste uitdaging is stilzitten en dat is al haar hele leven zo. Als ze vier jaar oud is, gaat ze naar dansschool Stardance in Houten. Maggy: ,,Mijn twee zussen dansten er. Ik zag wat zij deden, wilde dat ook en overtuigde mijn moeder.” Ze lacht: ,,Het bleek een goede keuze. Ik was een vrij energiek kind dus dansen was voor mij een goede uitlaatklep.”