Mag je weer naar de dierentuin, wordt voor je neus dit kameeltje geboren

Deze lente was er bij ZooParc Overloon een geboortegolf van elf jonge dieren: van kangoeroes tot brazzameerkatten. Ook mocht de dierentuin een nieuw cheetagezin uit Frankrijk huisvesten. Er was dus genoeg te beleven in de dierentuin, maar niemand die het kon zien. In de eerste week dat het park weer open ging, hadden bezoekers dus meteen geluk.



Het kameeltje is geboren na een draagtijd van ongeveer dertien maanden. Een kamelenveulen kan al na enkele uren op eigen benen staan en na een paar dagen gaat het jonge dier al op pad met de moeder.



Kamelen komen in de natuur voor in Centraal-Azië, in Mongolië en ten noorden van de Himalaya, maar ze leven vooral in de Gobi-woestijn. Het is een van de grootste zoogdieren die in de woestijn kan overleven. Door het steeds kleiner wordende leefgebied en de jacht is de kameel een bedreigde diersoort geworden.