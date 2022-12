Maffiabaas Raffaele Imperiale, nauw contact van Taghi, overgelopen naar justitie in Italië

Drugspan­den in de wijk en naalden op het school­plein: meester Boot voelde zich er nooit onveilig

35 jaar lang was Stoffel Boot (66) directeur van CBS De Akker, de basisschool midden in wat ooit een van de armste en gevaarlijkste wijken van Nederland was. Iedereen in de Rotterdamse Millinxbuurt kent Meester Boot. Vorige maand ging hij met pensioen. ,,Opgeven is geen optie.’’

4 december