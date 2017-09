'Maffia in Nederland? Pak ze maar'

De Italiaanse maffia krijgt in Nederland inmiddels dusdanig voet aan de grond, dat de politie een speciaal team optuigt dat zich volledig richt op de bestrijding ervan. AD-verslaggever Koen Voskuil schreef een boek over 'maffiaparadijs' Nederland. Vrijdag werd het boek gepresenteerd. Ook Forum voor de Democratie-politicus en advocaat Theo Hiddema was aanwezig: ,,De Nederlandse maffia? Het waren kleurrijke figuren."