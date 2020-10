Macron trekt ten strijde tegen jihadistische haat

Frustratie bij GGD’s in tweede coronagolf: ‘Mensen zijn geprikkeld, alsof je met een cactus belt’

7:58 Nu de tweede coronagolf in volle hevigheid over ons heen komt, staan de GGD’s opnieuw in de frontlinie, net als in het voorjaar. Toch zijn er grote verschillen. Er is coronamoeheid in de samenleving geslopen. Het idee dat we met z’n allen in gevecht zijn met een onbekende vijand is afgebrokkeld. ,,Veel mensen zijn klaar met corona.”