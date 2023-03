Machinist komt om het leven bij aanrijding trein bij Maarn

Gevluchte dader vergis­moord op klusjesman en vader van drie kinderen in Beuningen opgepakt in België

De 33-jarige man die eerder tot 20 jaar cel werd veroordeeld vanwege de vergismoord op klusjesman Mehmet Kilicsoy in Beuningen is opgepakt in België. Dat meldt de politie. De man knipte na de uitspraak van de rechter zijn enkelband door en sloeg op de vlucht. Hij werd opgepakt in de buurt van de plaats Wommelgem.