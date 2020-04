Maatregelen na coronabesmetting bij nertsen in Brabantse fokkerijen, burgemeesters geschrokken

UpdateBij twee nertsenfokkers in Brabant zijn met corona besmette nertsen aangetroffen. De dieren vertoonden verschillende ziekteverschijnselen waaronder ademhalingsproblemen. Er is onderzoek ingesteld om de bron van de besmettingen te achterhalen. Omdat de twee bedrijven in Milheeze en Beek en Donk enkele medewerkers hadden met verschijnselen van het coronavirus wordt uitgegaan van een besmetting van mens op dier.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct maatregelen afgekondigd. Vanaf vandaag is er een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders, dierenartsen en personen in onderzoeksinstellingen. Als sprake is van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moet dit gemeld worden bij de NVWA, meldt minister Schouten zondagochtend in een brief aan de Tweede Kamer.

Op beide bedrijven - met in totaal zo’n 13.000 dieren - mogen dieren en mest niet van de terreinen af. Ook wordt geadviseerd in een straal van 400 meter rond de beide bedrijven niet te wandelen of fietsen.

Gevoelig voor virus

Volgens het ministerie is uit eerder onderzoek gebleken dat fretachtigen - waartoe ook nertsen behoren - gevoelig zijn voor besmettingen met het longvirus. Het RIVM gaat er vooralsnog niet van uit dat de besmettingen bij nertsen een extra risico opleveren voor de volksgezondheid.

De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) zegt ook bekend te zijn met het feit dat fretten en katachtigen gevoelig kunnen zijn voor corona. ,,Dat staat ook in de brief van de minister. Daar scharen we ons volledig achter. Ook achter de aanpak van de minister. Verder willen we het vervolgonderzoek afwachten”, aldus directeur Wim Verhagen. De NFE kon nog niks zeggen over verdere mogelijke gevolgen en of er nu zorgen zijn onder de nertsenhouders.

Burgemeesters

De burgemeesters van de gemeenten waarbinnen de nertsenhouderijen zich bevinden, zijn erg geschrokken van het nieuws over de besmetting met het coronavirus. Burgemeester van Gemert-Bakel Michiel van Veen en burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek zeggen erg mee te leven met de getroffen ondernemer. ,,De familie is, net als ik, erg geschrokken”, zeggen ze in een vergelijkbare persverklaring op de websites van hun gemeenten.

Op advies van het RIVM hebben ze inmiddels uit voorzorg de weg in een straal van 400 meter rondom de bedrijven afgesloten voor voetgangers en (brom)fietsers. ,,Nu is het wachten op de resultaten van het onderzoek op de lucht- en stofmonsters, dat de minister heeft ingesteld”, aldus de burgemeesters.

De burgemeesters melden dat ze in eerste instantie zorg voor de gezondheid van hun inwoners hebben. Van Veen en Van der Meijden geven beiden aan dat volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nertsenbedrijven op basis van de huidige kennis over Covid-19 geen risico vormen voor verdere verspreiding onder mensen.

Luchtvervuiling

De besmetting van de nertsen versterkt de roep om snel onderzoek naar het verband tussen luchtvervuiling en corona. Dat zegt voormalig hoofd infectiebestrijdingen Jos van de Sande van de GGD Hart van Brabant tegen Omroep Brabant. Hij vind het erg toevallig dat nu hetzelfde gebied getroffen wordt waar eerder ook veel varkenspest en Q-koorts heerste.

De omgeving van de nertsenbedrijven is uit voorzorg afgesloten. Er worden onder meer lucht- en stofmonsters genomen in de omgeving. Verschillende partijen riepen eerder op om onderzoek te doen naar het verband tussen luchtkwaliteit en corona. onder meer GGD’s en het RIVM gaven aan een dergelijk onderzoek te willen doen.

,,De kans op besmetting door het coronavirus is groter van mens op mens dan van dier op mens”, duidt Van de Sande. Hij waarschuwt wel om voorzichtig te zijn. ,,Zeker de mensen die werken in de nertsenhouderij moeten goed oppassen. Er zijn namelijk steeds meer aanwijzingen dat de hoeveelheid besmet materiaal waarmee je in contact komt, de ernst van de ziekteverschijnselen bepaalt.”