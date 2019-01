Maastricht bespioneerde kritische ambtenaren, vakbond is woest

De drie zijn kaderlid van de vakbond. Zij werden ondervraagd na het uitlekken van een verslag van een vergadering over een gezamenlijk dienstenkantoor van Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. De detectives moesten achterhalen wie het lek was. In dat verslag wordt gerept van mogelijk ontslag van de kritische ambtenaren.

Het recherchebureau had toegang tot vertrouwelijke mails van de drie, waaronder mails met advocaten, de arbeidsinspectie en vakbonden. Woensdag kregen de vakbonden CNV en FNV Overheid een brief van Maastricht waarin de vakbondsleden van alle blaam werden gezuiverd. Maar de vakbond is boos. ,,Er zijn rechten geschonden. Dit is niet de manier waarop je met personeel omgaat’', aldus Fey.

‘Vrijheid in gevaar’

,,Het is een essentieel mensenrecht dat vakbonden en hun lokale vertegenwoordigers in vrijheid hun werk kunnen doen en belangen kunnen behartigen. Deze vrijheid is in gevaar’', aldus de vakbonden in een brief aan de gemeente Maastricht.

Aanleiding voor de rel was een conflict over een sociaal plan. Het samenvoegen van diensten van de drie gemeenten onder een gezamenlijk kantoor, het Shared Service Center Zuid-Limburg, vereist zo’n sociaal plan. Vakbonden, ondernemingsraad en gemeenten werden het daarover echter niet eens.

Daarop drukten de gemeenten eenzijdig een sociaal plan door, maar verloren vervolgens twee rechtszaken hierover. Die waren aangespannen door de vakbonden en de ondernemingsraad. Maastricht laat in de brief aan de bonden weten van hoger beroep in deze rechtszaken af te zien.