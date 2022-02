Maandag minder treinen vanwege personeelstekort bij NS en ProRail

code geel Officieel tweede storm van het jaar na harde wind, dak van flatgebouw gewaaid in Katwijk

De harde wind van vandaag kan nu ook officieel gerekend worden als de tweede storm van het jaar. Op meetpunt Vlissingen hield de wind namelijk een uur lang stormkracht 9 aan. Het KNMI heeft code geel afgeroepen voor zware windstoten in alle regio's behalve Groningen, Drenthe en Overijssel. In Katwijk waaide het dak van vijf woningen eraf en in Oud-Vossemeer viel de schoorsteen van een restaurant om.

15:32