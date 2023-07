Maandag code geel voor deel van het land: hagelstenen van 2 centimeter

met videoHet KNMI heeft maandag een waarschuwing afgegeven voor de provincies in oosten en zuiden van het land. In Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg gold code geel. Tot 18 uur ’s avonds was er kans op stevige onweersbuien, hagel en windstoten.

Maandagmiddag verwachtte het KNMI stevige onweersbuien met hagel waarbij hagelstenen van 2 centimeter kunnen vallen. Daarbij staat een stevige wind met windstoten tot mogelijk 65 kilometer per uur. ,,Die code geel is puur waarschuwend, we vragen mensen vooral om op te letten’’, legt Roosmarijn Knol van Weerplaza uit.

Rijkswaterstaat waarschuwde verkeersdeelnemers die maandagmiddag de weg opgaan. ,,Houd dan rekening met onweersbuien waarbij mogelijk hagel voorkomt", luidt de waarschuwing. Door de regen en de hagel kan het glad worden. Vakantiegangers met bijvoorbeeld een caravan of dakkoffer en chauffeurs met lege aanhangers moesten meer opletten voor de windstoten.

De buien verdwenen aan het begin van de avond.

Koelere lucht

Dinsdag draait de wind richting het noordwesten waardoor koelere lucht wordt aangevoerd. Het wordt slechts 17 tot 20 graden en dat is fors lager dan de 20 tot 25 graden die gebruikelijk is voor eind juli. Ook dinsdag zijn er enkele buien mogelijk, al zullen ze wel minder stevig uitpakken dan op de maandag.

Woensdag valt de temperatuur weer iets hoger uit met 19 tot 21 graden, maar zomerse temperaturen zitten er nog niet in. Toch is woensdag één van de betere dagen deze week om er op uit te gaan. In de ochtend zijn nog flink wat buien mogelijk, maar in de middag is het vaker droog met flink wat ruimte voor de zon.

Kletsnatte donderdag

Als jij vakantie hebt en van plan bent om iets actiefs te ondernemen is het slim om dat niet op donderdag te doen. De zon blijft schuil achter de wolken en er trekt een actief regengebied over ons land. Het gaat een groot gedeelte van de dag aan één stuk doorregenen. Aan de temperatuur verandert weinig. Het wordt 19 tot 21 graden.

De dagen hierna blijft het wisselvallige zomerweer in stand. Dagelijks is kans op buien, maar zo nat als donderdag zal het niet meer worden. De zon schijnt af en toe en bij temperaturen die iets hoger uitkomen is het dan helemaal zo slecht nog niet.

