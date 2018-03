'Maak intimidatie homo's en vrouwen strafbaar'

,,De vrijheid om onszelf te zijn is een groot goed en het verdedigen waard. Die vrijheid wordt aangetast door seksuele intimidatie en dat mogen we niet accepteren. Vrouwen bekennen 's avonds toch liever niet de straat op te gaan. Of zich anders te kleden. Natuurlijk is er meer nodig, maar deze wet biedt meer mogelijkheden tot handhaving en legt de norm helder vast: seksuele intimidatie is niet normaal. Je wil er zeker van zijn dat je veilig en ongestoord over straat kan lopen'', aldus Asscher.

Vrees

Volgens Van Toorenburg is een aantal steden inmiddels de strijd aangegaan tegen de straatintimidatie. ,,Wij denken dat het belangrijk is dat deze normstelling overal geldt. Het is immers niet normaal dat mensen zich niet meer veilig voelen op straat. Het kan wat ons betreft niet langer zo zijn dat onverlaten heersen over de straten, anderen serieus intimideren en daar gewoon mee weg kunnen komen. Laat maar duidelijk zijn wat niet getolereerd wordt, en dan hebben we het beslist niet over wat nagefluit, hoe hinderlijk soms ook. Nee, het gaat hier om mensen die anderen vrees aanjagen'', zegt Van Toorenburg.

8200 euro

Uit onderzoeken blijkt volgens de twee partijen dat meer dan de helft van alle vrouwen te maken heeft met seksuele intimidatie. Onder jonge vrouwen is dat zelfs twee op de drie. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen komt er een maximale boete van 8200 euro te staan op seksuele intimidatie.