Maagverkleining zonder operatie in Tilburgs ziekenhuis

Een medische primeur in Tilburg: zonder operatie is de maag van een patiënt verkleind. Dat is gelukt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg.

Nooit eerder werd op deze manier in ons land een behandeling verricht. De succesvolle ingreep, gastric sleeve genoemd, werd gedaan door maag-darm-leverarts Robert Laheij. Via een in de mond geplaatste flexibele buis (endoscoop) naaide hij een deel van de maag van binnenuit dicht. De verkleinde maag zorgt voor een gewichtsafname van twintig tot dertig kilo, aldus de specialist.

De maagverkleining is toegepast bij een patiënt die last heeft van fistels in het darmkanaal. ,,De chirurg wil daarom een stoma plaatsten, maar deze patiënt is helaas veel te zwaar voor de noodzakelijke operatie'', zegt Laheij. ,,Ik verwacht dat de patiënt na de maagverkleining over enkele maanden alsnog onder het mes kan.''

Zonder littekens

Volgens Laheij biedt de endoscopische hechttechniek interessante mogelijkheden bij de behandeling van extreem overgewicht. ,,Het is een mooie, patiëntvriendelijke techniek, omdat we niet in de buik hoeven te snijden. Alles in en rond de maag blijft intact, zonder littekens.''