Lugubere vondst blijkt varkensstaart

Als Mark (27) had gedaan wat hij van plan was, had zijn buurman waarschijn­lijk niet meer geleefd

22:06 Als Mark van Daal (27) had gedaan wat hij van plan was, had zijn buurman in Landhorst waarschijnlijk niet meer geleefd. De buurman was onwel geworden in zijn tuin en was in de vijver gevallen. Van Daal ontdekte hem 'bij toeval'.