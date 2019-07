Luchtverkeersleider biedt excuses aan voor botsing KLM en Easyjet

Op de opnames is te horen hoe een luchtverkeersleider van Schiphol vertelt dat er sprake is van een misverstand, ,,Ik dacht dat u op de H-pier geparkeerd stond, maar het is nu D25", vertelt hij tegen de gezagvoerder van KLM, die gesommeerd werd te stoppen met taxiën.

De luchtverkeersleider die het contact onderhoudt met de KLM-piloot vraagt hem indien mogelijk terug te keren naar de pier. Deze geeft op zijn beurt aan dat hij tegen het toestel van easyJet is gebotst. ,,Ja?” vraagt de verkeersleider. ,,Oei. Dat is een hele vervelende”, waarop direct excuses worden aangeboden.

Geen alcohol

Bij de botsing is niemand gewond geraakt. De passagiers hebben enkel vertraging opgelopen. Zij zijn met andere toestellen van KLM en easyJet naar hun bestemming gebracht. De toedracht van de botsing wordt nog onderzocht. Wel werd gisteren al bekend gemaakt dat er geen alcohol of drugs in het spel zijn geweest bij zowel de piloten, het grondpersoneel als bij de luchtverkeersleiding. Het is nog onbekend hoe groot de schade is.