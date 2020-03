Luchtvaartsector klopt aan bij overheden voor noodsteun

De drie, SkyTeam, Star Alliance en Oneworld genaamd, doen een klemmend beroep op autoriteiten om de zogeheten slotregels tot en met de zomer zoveel mogelijk op te schorten. Elk slot geeft een luchtvaartmaatschappij het recht op een bepaalde tijd te landen of te stijgen. Als luchtvaartmaatschappijen die toegewezen slots niet voldoende gebruiken, kunnen zij die volgend jaar kwijtraken. Nu steeds meer landen het luchtruim sluiten of een inreisverbod afkondigen, vrezen zij die maatregel.

De allianties dringen er verder bij regeringen op aan om alle mogelijke middelen te evalueren om de luchtvaartindustrie bij te staan. Ook hebben ze luchthavenexploitanten gevraagd om de landingsrechten en -tarieven te evalueren om zo de financiële schade voor de luchtvaart te beperken. ,,In deze moeilijke en onzekere tijden is het belangrijk dat de luchtvaartsector nog nauwer samenwerkt met belanghebbenden om de negatieve gevolgen van het virus te verminderen en samen te werken op gebieden die onder onze controle vallen”, reageerde Oneworld-topman Rob Gurney.

Failliet

De Europese Commissie (EC) liet begin vorige week al weten dat zij bereid zou zijn om de slotregels soepeler toe te passen. Daarnaast kijkt Brussel naar andere maatregelen om de sector te verlichten. De noodzaak is groot, zegt ook het gerenommeerde onafhankelijke luchtvaart-consultancybureau CAPA. Dat kwam vandaag met een waarschuwing: als er geen overheidsmaatregelen getroffen worden dan zullen de meeste luchtvaartmaatschappijen eind mei failliet zijn.

Luchtvaartorganisatie IATA schatte onlangs al dat de sector een verlies tot wel 113 miljard dollar (101 miljard euro) te wachten stond. Nu Amerika en andere landen nieuwe maatregelen hebben opgelegd, is dat bedrag alweer achterhaald.

Ondertussen hebben luchtvaartmaatschappij alweer een nieuw pakket maatregelen aangekondigd om de coronacrisis het hoofd te bieden. Vanochtend maakte Air France-KLM bekend de komende tijd 70 tot 90 procent van alle vluchten te schrappen. Daarnaast wordt de Airbus A380-vloot van Air France aan de grond gehouden. KLM houdt vanwege de impact van het nieuwe coronavirus alle vliegtuigen van het type Boeing 747 per direct aan de grond.

Ook Ryanair kwam met de medeling de komende maanden tot 80 procent van de vluchten te cancellen. IAG, het moederbedrijf van onder andere British Airways en Iberia, schrapt in april en mei 75 procent van alle vluchten. Prijsvechter Norwegian heeft inmiddels 90 procent van alle vluchten geschrapt, waardoor er voorlopig geen werk meer is voor 7.300 werknemers.

Italië zou daarnaast al klaar staan om de controle bij de in zwaar weer verkerende luchtvaartmaatschappij Alitalia over te nemen. De plannen voor de nationalisatie zouden al in een vergevorderd stadium zijn, meldde de Italiaanse krant Il Messaggero op basis van bronnen.

Beurzen

Op de beurzen gingen de aandelen van de luchtvaartbedrijven hard onderuit. Air France-KLM ging vanochtend bij de opening met 20 procent onderuit, Easyjet ging met 29 procent onderuit, moederbedrijf van British Airways, IAG, daalde met 20 procent, Ryanair tuimelde 18 procent en het Duitse Lufthansa met 14 procent.

KLM wordt onmiskenbaar hard geraakt door onder andere de Amerikaanse reisban en de sluiting van het luchtruim in verschillende andere landen. Air France en KLM overleggen ondertussen met hun ondernemingsraden over te nemen maatregelen. Afgelopen week sloot het concern al een doorlopende kredietfaciliteit af voor een totaalbedrag van 1,1 miljard euro. In totaal heeft de onderneming de beschikking over ruim 6 miljard euro aan geldmiddelen.

Topman Pieter Elbers zei eerder: ,,KLM gaat dit overleven, maar niet vanzelf.” De luchtvaartmaatschappij wil voor alle werknemers werktijdverkorting voor 30 procent van de contracturen. Over die uren krijgen werknemers dan een ww-uitkering van 70 procent. Het negatieve verschil tussen het oorspronkelijke salaris enerzijds en het salaris plus de ww-uitkering in deeltijd wil KLM niet volledig aanvullen. Naast de werktijdverkorting heeft KLM geopperd om de cao open te breken en de winstuitkering van de KLM’ers uit te stellen.

Ook vakantiemaatschappij TUI fly heeft arbeidstijdverkorting aangevraagd, evenals de Schipholbedrijven Swissport, Aviapartner en facilitair bedrijf Axicom. Luchthaven Schiphol was gisteren nog niet zo ver.