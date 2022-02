Luchtruim Nederland nu al gesloten voor Russische vliegtuigen

Wim lichtte volgens OM een rijke weduwe voor tonnen op, ook zou hij in haar villa wonen (en zij in een klein kamertje)

De rechtbank in Zutphen doet vrijdag uitspraak in een bizarre uitbuitingszaak. Volgens het Openbaar Ministerie misbruikte een Arnhems gezin ‘schaamteloos’ een nu 85-jarige verwarde dame als een wandelende pinautomaat. Tonnen werden verbrast aan een luxueus leventje. Zelfs als de kwetsbare weduwe in het geheim in een zorgvilla wordt opgenomen, laten ze haar niet met rust.

