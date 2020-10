Luca (27) is dochter van sjoemelende gynaecoloog: ‘Ik voel geen rancune naar hem’

Op een doodgewone dag in de zomer van 2019 is Luca aan het werk als ineens het telefoontje komt dat haar leven op zijn kop zet. ,,Ineens had ik drie halfzussen erbij. Dat is best veel in één keer!’’ Niet veel later hoort ze dat Jan Wildschut haar vader is. Dan blijken er nóg meer halfzussen en -broers te zijn. Wat is hier aan de hand?