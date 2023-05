Lubertus slikte de verkeerde pil, en dat had een fatale afloop

De dood van Lubertus Bos (36) schrikt het dorp Bunschoten-Spakenburg op. Het ene weekend viert hij feest, het andere weekend is hij een zorgzame vader. Dit weekend was het weer tijd voor een feestje, samen met een vriend. Ze praten, luisteren muziek en snuiven cocaïne.

Verslaggever Sjaak van de Groep van AD Amersfoortse Courant was aanwezig bij de zaak. ,,Ze dachten temazepam te slikken, maar slikten het sterke opiaat methadon. Heroïneverslaafden gebruiken dat om af te kicken. Het is een chemische variant van heroïne. Als je dat niet weet, zit je heel gauw tegen een overdosis aan. Als ik nu twee of drie methadonpillen zou slikken, is de kans vrij groot dat ik ook aan een overdosis overlijdt.‘’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is de nieuwste aflevering van De Zaak X. De complete serie beluister je via deze site, of abonneer je via Spotify of Apple Podcast , of klik hieronder om de podcast te luisteren op jouw favoriete platform!