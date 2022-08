LTO en 8 andere boerenclubs verhogen druk op Remkes en Rutte: ‘Met deze agenda komen we niet praten’

De nieuwe overlegronde tussen Remkes, het kabinet en boerenorganisaties staat voor morgen gepland. Maar negen grote boerenorganisaties weigeren vooralsnog aan te schuiven. Ze vinden de agenda van het geplande overleg te onduidelijk en vrijblijvend.

Remkes had de boeren gisteravond uitgenodigd. De door hem voorgestelde agenda, die in handen is van deze site, bevatte slechts twee punten. Het eerste punt: toelichting van het huiswerk dat zowel het kabinet als de boerenorganisaties van de stikstofbemiddelaar hadden meegekregen en het bespreken van de punten waarover de partijen het daarbij wel en niet eens zijn. En het tweede punt, nogal algemeen geformuleerd: ‘Bespreken van onderwerpen die van belang zijn voor het perspectief van de agrarische sector’.

Volledig scherm Henk Bleker. © ANP

Concrete punten

Voor de boeren is dat niet concreet genoeg. Ze willen concrete punten op de agenda hebben waarover te onderhandelen valt, laten ze Remkes weten in reactie op de uitnodiging voor het overleg. Zo willen de boeren af van de kritische depositiewaarde die wordt gebruikt om te bepalen of natuur schade lijdt door stikstof, willen ze het beruchte stikstofkaartje van minister Christianne van der Wal definitief van tafel hebben, willen ze af van 2030 als datum waarop de stikstofdoelen moeten worden bereikt, mag gedwongen uitkoop of onteigening geen onderdeel worden van het stikstofbeleid en moet er meer ruimte komen voor technische innovaties bij boeren als manier om stikstof te reduceren.

Onder meer de LTO, Agractie, Farmers Defence Force, de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) scharen zich achter de gekozen lijn. De organisaties sturen een eigen reactie naar stikstofonderhandelaar Remkes, maar de boodschap is steeds bijna exact hetzelfde. ,,Er is sprake van een grote mate van eensgezindheid”, stelt Henk Bleker, voorzitter van de NMV. ,,De uitnodiging van Remkes geeft geen blijk van reële bereidheid bij het kabinet om op cruciale punten te bewegen.”

De negen organisaties stellen Remkes voor een apart overleg te organiseren, mogelijk aansluitend aan het overleg dat voor morgen al gepland stond, en waarbij de organisaties dus níét aanschuiven. ,,We willen wel aan tafel, maar alleen met een uitgewerkte agenda”, zegt Bleker. ,,Anders zitten we er voor Jan met de korte achternaam. Er moet ruimte zijn om zaken te doen. Als we die ruimte zien, zullen we komen.”

Harde randvoorwaarde

Bart Kemp, voorzitter van Agractie, laat weten best in gesprek te willen met Remkes. ,,Maar dan wel over de punten waar het volgens ons over moet gaan. Als Remkes daarmee akkoord gaat, gaan we praten, anders heeft het voor ons geen zin.’’

De LTO, traditioneel de grootste belangenbehartiger van de boeren, schoof tijdens het vorige overleg nog wel aan bij Remkes, toen met een boodschap namens de andere organisaties. Dit keer houdt de LTO de boot nog af. Maar dat zou nog kunnen veranderen, als Remkes zijn agenda aanpast. ‘We hebben aan de heer Remkes per brief laten weten dat dit een harde randvoorwaarde voor een gesprek morgenvroeg is’, meldt de LTO in een verklaring. ‘De bal ligt daarmee terug bij het kabinet. We gaan als landbouwpartijen alleen gezamenlijk en als we het over deze agenda kunnen hebben.’

Bekijk hieronder onze video’s over het stikstofprobleem: