Louche bureaus misbruiken krapte op woningmarkt

Zeer grote brand in tegelhandel Kerkrade

7:05 In een grote tegelhandel in het Limburgse Kerkrade is vanochtend vroeg brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het dak en aan de achterkant is de gevel ingestort. Ook een loods waarin meerdere oldtimers staan wordt bedreigd, meldt een woordvoerder van de brandweer.