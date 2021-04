Loslopende honden jagen de schapen van Jimmy de dood in: ‘Dan ligt zo’n dier daar te gorgelen, heel naar’

Duitsland schrapt strenge coronare­gels voor Suderwick en Dinxperlo door ‘unieke situatie’

8 april DINXPERLO/ SUDERWICK - Dinxperlo en Suderwick krijgen een uitzondering van de verplichte coronatest om Duitsland in te mogen vanwege de ‘unieke situatie’ in het aaneen gevlochten dorp. Dit hebben regeringsdistrict Münster en de Kreis Borken afgesproken met het Gesundheidsministerium Düsseldorf, dat verantwoordelijk is voor de volksgezondheid.