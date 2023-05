Losgeslagen koeien zetten dorp op stelten: vijf dieren nog spoorloos

De koeien waren afkomstig van een boerderij aan de Smoddedijk in Westendorp. Hoe de koeien uit hun weiland zijn ontsnapt, is nog onduidelijk. ,,We kregen om 05.15 uur de eerste melding dat er koeien waren ontsnapt bij een boer in Westendorp”, zegt Toon Ruiken van de politie. Die is met vele agenten druk om de koeien te vangen, samen met de boer.



De koeien lopen door heel Varsseveld. Zo stonden bewoners en medewerkers van zorgcentrum Den Es vreemd te kijken toen er ineens twee koeien voor de ramen stonden.