Losgebroken stier houdt Ede bezig, klopjacht zonder succes

De nachtelijke klopjacht werd georganiseerd nadat een voorbijganger het beest langs de weg had gezien. De melding kwam even na middernacht binnen. De boswachter en agenten troffen de zwarte stier aan, maar slaagden er niet in het dier te vangen. Een twee uur durende zoektocht leverde daarna voor zover bekend niets op.



Automobilisten op de Verlengde Arnhemseweg - N224 in Ede worden met borden geadviseerd hun snelheid aan te passen in verband met de loslopende stier. Het is niet bekend wie de eigenaar van het dier is.