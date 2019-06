Loos alarm om crash: ‘melder zag vliegshow aan voor probleemtoestel’

Er waren veel hulpdiensten onderweg na de melding over een zweefvliegtuig in problemen. De politie zocht in de omgeving van Lage Vuursche naar het toestel. Maar tegen half zes meldde de politie Gooi en Vechtstreek dat er helemaal geen vliegtuig in problemen was. ,,De melder heeft vermoedelijk een deelnemer van een vliegshow aangezien voor een vliegtuig in problemen. Er worden geen vliegtuigen vermist.”