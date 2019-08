Loos alarm in Maasstad Ziekenhuis: geen ebola-besmetting

Een vrouw was vanavond bij de huisartsenpost gekomen. Ze was vandaag teruggekomen uit Congo en voelde zich al drie dagen heel erg ziek. oZe had koorts en moest braken. Omdat zij uit Congo kwam, werd vermoed dat zij misschien wel besmet was met ebola.

,,De vrouw is direct in isolatie geplaatst en we namen gelijk contact op met de landelijke coördinator van het RIVM‘’, vertelt internist Jan den Hollander. ,,Na onderzoek bleek ze niet in een risico-gebied te zijn geweest en geen ebola te hebben.‘’

Nadat de vrouw zich meldde werd direct groot alarm geslagen. De huisartsenpost en spoedeisende hulp werden afgesloten. De hulpdiensten schaalden direct op naar GRIP-2 situatie. Dat betekent een ‘incident met een duidelijke uitstraling naar de omgeving’.

Den Hollander vindt niet dat de massale uitruk van de hulpdiensten overbodig was. ,,We hadden het niet anders gedaan. Ebola is een groot risico voor de omgeving en die moet ten alle tijde beschermd worden.‘’

Uit voorzorg waren 31 mensen in quarantaine geplaatst. Ook kinderen. Zij mochten uiteindelijk weer naar buiten. Iedereen bij het ziekenhuis is opgelucht omdat het geen ebola-besmetting bleek te zijn. Volgens een van de getuigen heerste er binnen ‘een gespannen situatie'. ,,We wisten lange tijd niet wat er aan de hand was. Toen er eindelijk duidelijkheid was, werd er gelachen en gehuild.‘’

Een man zat lange tijd in spanning omdat zijn zus, zwager en nichtje nog in het ziekenhuis waren. Constant belde hij met ze. ,,Ik ben heel erg opgelucht dat het toch geen ebola is.‘’

De afgelopen jaren zijn er in Nederland tientallen meldingen geweest van patiënten die besmet zouden zijn met ebola. In alle gevallen ging het om loos alarm.

Ebola is een zeldzame, maar ernstige infectieziekte met bloedingen in het lichaam. De ziekte is alleen besmettelijk via direct lichamelijk contact. De kans op overlijden is groot.