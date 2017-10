Lompe dumpactie 'player' Jesse (21) wekt internationaal woede

Sophie vertelt in de Engelse tabloid The Sun dat de twee tortelduifjes steun vonden in elkaars armen nadat terreur de Ramblas opgeschrikt had. Hun korte romance zou nu een vervolg krijgen op Nederlandse bodem, zo spraken ze af. Sophie stapte op het vliegtuig. Maar op de luchthaven bleek van Jesse geen spoor.

Was er iets tussengekomen? Had hij autopech gehad? In afwachting van een verhelderend antwoord ging Sophie een hotel opzoeken. Zes uur later kreeg ze een sms die alles duidelijk maakte. ,,Het was maar een grapje. Je bent beetgenomen’’, klonk het volgens de jonge vrouw. In het Engels: 'You were pigged'. ,,Dat zeggen ze wanneer een kerel het lelijke, dikke meisje probeert te versieren. Ik was er kapot van.’’