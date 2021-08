Lol! Dronkenlap brengt verkeersbord terug: ‘Spijt toen alcoholische versnaperingen uitgewerkt waren’

Het begon met tintelende tenen, daarna raakte Evert volledig verlamd: ‘Nam afscheid van mijn kinderen’

14:34 Evert Zandbergen krijgt het soms even te kwaad, als hij vertelt over wat hem het afgelopen jaar allemaal is overkomen. Artsen hadden geen idee wat hem mankeerde, terwijl hij steeds verder verlamd raakte. Hij zweefde op het randje van de dood, had al afscheid van zijn kinderen genomen. ,,Het was echt de hel.”