Loes (22) uit Zwolle zag haar vriend al meer dan een jaar niet, nu is het uit: ‘Ik was drie uur te laat op het vliegveld’

Overzicht: dit zijn de coronamaat­re­ge­len die vanaf donderdag gelden

17 november De coronamaatregelen die twee weken geleden van kracht werden, verlopen in de nacht van aankomende woensdag op donderdag. We gaan dan terug naar de gedeeltelijke lockdown van vorige maand en die blijft voorlopig wel van kracht. Dat zei premier Mark Rutte vanavond op de persconferentie over corona. Hieronder geven we een overzicht van de maatregelen in die gedeeltelijke lockdown.