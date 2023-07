LIVE | Zwaarste zomerstorm ooit: gewonden in Haarlem en Amsterdam, treinverkeer plat in noorden

PostNL roept bezorgers terug

Postbezorgers gaan in drie provincies niet meer de weg op. Dat heeft PostNL zojuist besloten. In Noord-Holland geldt de maatregel tot 13.00 uur, in Flevoland tot 14.00 uur en in Friesland tot 15.00 uur. De bezorgtijden worden daarom verruimd tot 21.00 uur. PostNL vindt het nu onverantwoord om bezorgers te laten fietsen door de storm.

Verder heeft Arriva het treinverkeer in Friesland en Groningen vanaf 10.00 uur stilgelegd. De vervoerder zegt dat de regionale lijnen niet kunnen blijven rijden wegens de veiligheid. Er rijden nu helemaal geen treinen meer in Friesland en Groningen. Ook spoorbeheerder ProRail vindt het onverantwoord om in het noorden met treinen te blijven rijden. Pas als de storm voorbij is en alle schade is opgenomen wordt besloten of de treinen weer kunnen gaan rijden. Het advies is om thuis te blijven.