LIVE | ‘Zorgen om besmettingen op scholen’, wereldwijd recordaantal besmettingen

Na zwoele nacht ook overdag weerrecord: warmste november­dag ooit gemeten

2 november De maand is nog maar net begonnen of het eerste record sneuvelt al. Niet eerder was het in De Bilt zo warm op 2 november als vandaag. Het record werd afgelopen nacht al gebroken, maar om 11.40 uur liet de temperatuur op naar 19.1 graden. Daarmee is vandaag officieel de warmste novemberdag ooit gemeten sinds 1901. Het oude maandrecord was 19.0 graden en gemeten op 6 november 2018.